2022/01/08 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحمداني يطلع على أعمال تأهيل محطة ضخ المياه في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:56

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