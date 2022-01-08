بداخله سيفور وعبوات معدة للتفجير.. العثور على وكر للإرهابيين في ديالى

2022/01/08 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على وكر للإرهابيين بداخله اسلحة واعتدة في محافظة ديالى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة القوات البرية ومن خلال فرقة المشاة الاولى ضمن قيادة عمليات ديالى تستمر بعمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعلى ضوء معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، نفذت قوة من اللواء الثالث والخمسون ضمن الفرقة الاولى، عملية أمنية ضمن منطقة زور شيخ بابا".

واضاف البيان ان" العملية اسفرت عن العثور على وكر تابع لعصابات داعش الارهابي بداخله- قاذفة RBG7 عدد ٢- قداحات تفجيرا عدد ٦- فتيل قداح ٢٦ متر- فتيل امان ١٠ متر-بطارية تفجير عدد ١٥-مسطرة تفجير عدد ٩-حشوات مقذوفات عدد ٤- سلك نحاسي يستخدم في ربط وسيلة تفجير ١٦٠ متر-عبوة معدة للتفجير محلية الصنع عدد ١- عبوات انبوبية تستخدم لتفجير ابراج الطاقة عدد ٧-سيفور ٤ كغم

-صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد ٢ ١٣- قنبرة هاون 60 ملم عدد ١-قنبرة هاون 120 عدد ٢-صاروخ طائرة غير منفجر عدد ١ ١٦- طلقة مدفعية 55 ملم عدد١-دوائر كهربائية تستخدم لربطة العبوات عدد ٥٠-صواعق تفجير رمان عدد ٨٨

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