سومو: العراق صدر مليار برميل من النفط في 2021

2022/01/08 | 13:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدل التصدير الشهري للنفط الخام بلغ 91 مليوناً و849 ألف برميل.

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