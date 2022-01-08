الاطار التنسيقي: الحفاظ على العملية السياسية يقتضي عدم اقصاء وتهميش اي مكون على حساب آخر

2022/01/08 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر الاطار التنسيقي، اليوم السبت، بيانا بعد اللقاء الذي جمع ممثليه مع الوفد الكردي المشترك في منزل المالكي.وذكر الاطار في بيان، انه “استقبل قادته اليوم الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني السيد عماد احمد”.وأضاف انه “وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد، واستعرض الجانبان […]

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