ديوكوفيتش يكشف إصابته بكوفيد ويطلب نقله من مركز احتجازه

2022/01/08 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محامو لاعب كرة المضرب الصربي المصنف أول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، السبت، أن الأخير طلب نقله من مركز احتجازه في ملبورن كي يتمكن من التدرب قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، مشيرين إلى أنه تلقى الإعفاء الطبي لإصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي.

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