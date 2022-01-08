خبير اقتصادي يبين أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في بغداد

2022/01/08 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ارجع الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي ، السبت، أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأسعار مبالغ بها الى استغلال أصحاب الشركات الاستثمارية ، فيما أشار إلى أن ارتفاع الاسعار يحمل في طياته الكثير من المخاطر .وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومات المتعاقبة منحت الفرص الاستثمارية بشكل شبه مجاني للشركات عبر توفير اراضي […]

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