بغداد: أكثر من 1400 شخص طلبوا النجدة خلال أسبوع

2022/01/08 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

خلية الإعلام الأمني==============حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2021/12/31 ولغاية 2022/1/71 تنفيذ اوامر قبض 9952 القبض مطلقي العيارات النارية 123 احالة متهمين الى المحاكم 1084 القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 1505 ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 116 اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 1597 اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 2198 مضاها طبعات الاصابع 569 عدد طالبي النجدة 146310 ضبط كدس عتاد 211 فض مشاجرات 1412 ضبط عجلات مطلوبة 4913 تبرع بالدم 914 القبض على المتسولين 6815 القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 1116 القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 8017 القبض على حالات العنف الاسري 39==============٨ كانون الثاني ٢٠٢٢

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