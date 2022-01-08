مصدر: سيتم إعادة 120 عائلة من مخيم “الهول” السوري الى نينوى

2022/01/08 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بعودة 120 عائلة من مخيم الهول في سوريا الى محافظة نينوى.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “أكثر من (120) عائلة من عوائل عناصر تنظيم داعش الارهابي سيصلون مخيم الجدعة في محافظة نينوى قادمون من مخيم الهول في سوريا.يشار الى ان مخيم الهول واحد مناكبر مخيمات الاحتجاز […]

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