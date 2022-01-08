العامري للوفد الكردي: تمزيق الوضع السياسي ليس في صالح أحد

2022/01/08 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، خلال استقباله الوفد الكردي المشترك، أن الإطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع السياسي ليس في صالح أحد.

واكد العامري ان الإطار التنسيقي سوف يعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذه التفاهمات لأن البلد امامه تحديات كبيرة مشيراً إلى أن الحكومة القادمة امامها مسؤوليات جسام وتحتاج لانسجام سياسي ومجتمعي.

من جانبه قال الوفد الكردي ان رأيه كان واضحاً ولايريد أن يكون مع طرف ضد طرف آخر مؤكداً ان الكرد يسعون دوماً ليكونوا طرف حل وليس تأزيم، وهذا يصب في مصلحة العملية السياسية.

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