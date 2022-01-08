2022/01/08 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع اختيار الرئيس الأميركي جو بايدن على الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط،

وفي حال اقرار مجلس الشيوخ تعيينه كوريلا سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأميركي سنتكوم خلفا للجنرال في مشاة البحرية كينيث ماكنزي.ومن الجدير بالذكر ان كوريلا يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وهو قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي وسبق ان اصيب بجروح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يختار كوريلا لقيادة قوات “سنتكوم”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يختار كوريلا لقيادة قوات “سنتكوم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).