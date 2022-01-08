الحمداني يتحدث عن تأهيل أكبر محطة لتغذية ديالى ويشدد: حقوق العراق المائية خط أحمر

وإشار إلى أن "هناك تعاونا كبيرا مع الجانب التركي فيما يخص ملف المياه و أن الوزارة سترسل وفداً فنياً عالي المستوى الى الجمهورية التركية للإتفاق على خطة للتشغيل للسدود خلال الفترة القادمة ، ونأمل من الجانب الأيراني التعاون في مجال المياه". وتابع ان "حقوق العراق المائية خط أحمر والوزارة حريصة على إستحصال حصة مائية عادلة"، مشيراً إلى أن "الاجراءات الأحادية من قبل الجمهورية الإيرانية حَرمت محافظة ديالى من الزراعة".
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