الحمداني يتحدث عن تأهيل أكبر محطة لتغذية ديالى ويشدد: حقوق العراق المائية خط أحمر

2022/01/08 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، ان محطة ضخ أسفل الخالص ستكون من أولويات الوزارة كونها الأكبر لتغذية المحافظة بالمياه، فيما شدد على أن حقوق العراق المائية خط أحمروذكر الحمداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "هذه المحطة الأكبر لتغذية محافظة ديالى بالمياه من نهر دجلة وتأمين كافة أحتياجات المحافظة من مياه الشرب وإرواء البساتين"، مضيفاً انه "من المزمع أكمال أعمال تأهيلها خلال الشهرين القادمين".وبين الوزير ان "تشكيلات الوزارة تعمل على تأهيل المحطة إضافة إلى كري نهر دجلة ضمن المنطقة بهدف تأمين أطلاقات مائية مستمرة حتى في حال إنخفاص مناسيب المياه موضحاً أن الوزارة تولى هذه المحطة إهتماماً خاصاً".

وإشار إلى أن "هناك تعاونا كبيرا مع الجانب التركي فيما يخص ملف المياه و أن الوزارة سترسل وفداً فنياً عالي المستوى الى الجمهورية التركية للإتفاق على خطة للتشغيل للسدود خلال الفترة القادمة ، ونأمل من الجانب الأيراني التعاون في مجال المياه". وتابع ان "حقوق العراق المائية خط أحمر والوزارة حريصة على إستحصال حصة مائية عادلة"، مشيراً إلى أن "الاجراءات الأحادية من قبل الجمهورية الإيرانية حَرمت محافظة ديالى من الزراعة".

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