2022/01/08 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مصدر مطلع، السبت، عن شمول 13 منطقة بحظر الصيد بشكل مؤقت في محافظة ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 13 منطقة جميعها تقع ضمن حوض حمرين والمناطق القريبة منه واغلبها نائية وبعيدة عن اي مسك امني تم حظر الصيد فيها بشكل مؤقت كاجراء امني وقائي لتفادي تكرار ماساة العقيد ياسر الجوراني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تحظر الصيد في 13 منطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تحظر الصيد في 13 منطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).