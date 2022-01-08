مدتها أقل من دقيقة.. تعرف إلى أقصر رحلة طيران في العالم

2022/01/08 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ي أقصر خدمة طيران مبرمجة في العالم.يقطع الركاب مسافة 2،7 كيلومترات خلال 53 ثانية فقط، في يوم مشمس ورياح مؤاتية وأمتعة خفيفة، وهو وقت أدنى من ذلك الذي تحتاجها معظم الطائرات كي ترتفع فوق سطح البحر.

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