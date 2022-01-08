برشلونة يستعيد ديباي وديست قبل مواجهة غرناطة

2022/01/08 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أعلن نادي برشلونة الاسباني، استعادة لاعبيه ديباي وديست، قبل مواجهة غرناطة في الدوري الاسباني.وذكر النادي في بيان مقتضب ترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “اللاعبين ممفيس ديباي والاميركي ديست تماثلا للشفاء من الاصابة وهما جاهزان لخوض لقاء غرناطة”.وسيواجه برشلونة فريق غرناطة مساء اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف ضمن الجولة 20 من […]

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