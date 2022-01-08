2022/01/08 | 13:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد العراقي لحقوق الإنسان: القوات العراقية نفذت عملية القتل العمد بناء على معلومات كاذبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/08 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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