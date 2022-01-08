العراق يتسلم 50 “داعشيا” من سوريا

2022/01/08 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن تسلم العراق متهماً عراقياً ينتمون الى عناصر “داعش” الاجرامي من الذين القى القبض عليهم داخل الأراضي السورية.وذكر بيان للخلية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العراق تسلم ٥٠ متهماً عراقياً ينتمون الى عناصر عصابات داعش من الذين القى القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً”.وأضاف البيان أنه “جرت […]

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