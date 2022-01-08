“الثلجي” يقترب من الانقراض في الاجواء العراقية.. 90% منه يذهب للخليج

2022/01/08 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حذر صيادو الصقور البرية في محافظة ديالى، السبت، من اقتراب نوع نادر من الصقور من الانقراض في الاجواء العراقية.وقال عضو جمعية الصقاريين العراقية باسم اللامي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان ديالى وخاصة مدن الحدود في اشارة منه الى قزانية والمناطق القريبة منها تشكل اهم مناطق صيد الصقور البرية وخاصة الثلجي وهو نوع من […]

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