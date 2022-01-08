” نبتة الفقراء” تعاود الظهور في اسواق ديالى رغم الجفاف

2022/01/08 | 14:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… لعقود طويلة شكلت نبتة الخباز عنوانا مميزا للفقراء باعتبارها تتربع على اشهر اكلة يتناولونها خاصة في الشتاء وهي تطبخ باشكال مختلفة ويتباين طعمها بين المناطق لكن الجميع يقر بانها اشهر اكلة للفقراء.وقالت ام امنة وهي بائعة خباز في سوق بعقوبة في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الخباز نبتة الفقراء التي تسد جوع الكثير من […]

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