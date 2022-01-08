اجتماع في اربيل.. الخنجر والحلبوسي ينسقان مع بارزاني لتوحيد المواقف

2022/01/08 | 14:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، باجتماع كل من رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس تحاف العزم خميس الخنجر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في اربيل .وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس تحاف العزم خميس الخنجر ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي اجتمعوا في اربيل لمناقشة […]

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الخنجر والحلبوسي ينسقان مع بارزاني لتوحيد المواقف أولاً على ايرث نيوز.

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