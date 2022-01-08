الجبوري يهدد بالانشقاق عن تحالف الخنجر والحلبوسي بسبب “زعيم عصابة الفساد”

2022/01/08 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هدد القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري، السبت، بالانشقاق عن التحالف الذي جرى مؤخرا بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بسبب ما اعتبره “التضحية بأبناء صلاح الدين”.وقال الجبوري في تغريدة اطلعت عليها /المعلومة/، إن “من يحاول تسويق زعيم عصابة الفساد (في اشارة الى النائب ابو مازن) او مساعدته للهيمنة على محافظة صلاح الدين لن […]

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