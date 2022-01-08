السيد الصدر: لا مكان للفساد والجميع سيدعم الجيش والقوات الأمنية

2022/01/08 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف- واع أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم السبت، أنه لا مكان للفساد والجميع سيدعم الجيش والقوات الأمنية. وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الامنية". وفيما يلي نص التغريدة:

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