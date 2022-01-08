مرصد حقوقي: القوات الأمنية نفذت إعداماً ميدانياً متعمداً في جلبة

2022/01/08 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارست القوات العراقية مخالفة قانونية عندما اقتحمت منزلاً فيه أطفال ونساء دون وجود مذكرة قبض قضائية.

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