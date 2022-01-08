2022/01/08 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد أفراد عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في ميسان.

وكشفت الوزارة عن توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية يتوزع أفرادها في محافظات أربيل وبغداد وميسان وتعمل على شراء الأعضاء البشرية من المواطنين من ذوي الدخل المالي المحدود وإجراء عملية رفع الكلى في مراكز ومستشفيات خاصة بهم مشيرة الى تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة تحركات المتهم واستدراجه في منطقة ابو رمانة والقبض عليه من خلال كمين محكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد أفراد شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد أفراد شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).