الشطري يبحث ملفي الجريمة المنظمة والمخدرات في النجف

2022/01/08 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ملفي الجريمة المنظمة والمخدرات في محافظة النجف.واكد الشطري ان جهاز الأمن الوطني سيعمل على تأمين الوضع في المحافظة مشيرا الى وجود خطط لمعالجة التحديات التي تواجه المحافظة.بدوره، أكد النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم الكرعاوي التنسيق بشكل فاعل مع جهاز الأمن الوطني لاستتباب الملف الأمني مشيراً الى أن القوات القتالية تم سحبها ،وأن المحافظة بحاجة إلى آليات ومصادر تمويلية للأجهزة الأمنية.

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