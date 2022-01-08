اصابة 5 جنود إثر اشتباكات مع داعش في الطارمية - عاجل

2022/01/08 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باصابة 5 جنود إثر اشتباكات مع داعش في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خمسة جنود اصيبوا إثر اشتباكات مع داعش في الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني، قتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي العاصمة بغداد.

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