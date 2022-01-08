إيران: مبيعات النفط ومكثفات الغاز تشهد زيادة جيدة ونتسلم عوائدها

2022/01/08 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية محسن خجسته مهر، السبت، أن مبيعات النفط ومكثفات الغاز تشهد زيادة جيدة، والشركة تتسلم عوائد النفط وتدخلها للبلاد.وقال مهر في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن شركة النفط الوطنية تتابع تنفيذ برنامج حتى مارس/آذار القادم لاعادة طاقة الانتاج الى ماقبل إعادة فرض الحظر الاميركي(سنة 2018).[…]

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