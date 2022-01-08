بيكيه يرد على أنباء حصوله على أعلى راتب في برشلونة

2022/01/08 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر المدافع المخضرم لنادي برشلونة، جيرارد بيكيه، عبر حسابه على “تويتر”، كشف حساب بنكي لراتبه الأخير، لدحض مزاعم حصوله على أعلى أجر في الفريق الكتالوني.وكان المدافع الإسباني واحدا من لاعبي برشلونة، الذين قال عنهم الصحفي لويس كانوت خلال برنامجه “أونزي” على قناة “TV3″، إنهم يتقاضون مبالغ كبيرة، حيث زعم أن بيكيه هو […]

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