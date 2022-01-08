ترامب : بايدن صوت اليأس والقنوط

2022/01/08 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … هاجم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا اياه بصوت اليأس والقنوط ، ردًا على هجوم الرئيس عليه في اليوم السابق لتحريضه على هجوم السادس من كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي.ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب اتهم بايدن بالافتراء على […]

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