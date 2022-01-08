شباب الشرطة يلاعب الناصرية تجريبياً

2022/01/08 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يلتقي، عصر اليوم السبت، فريق شباب الشرطة مضيفه فريق أكاديمية الناصرية تجريبيًا في ملعب الأخير عند الساعة الثالثة عصراً، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الأول الى منافسات دوري الشباب الذي ينطلق منتصف شهر شباط المقبل.وغادرَ وفد فريق الشرطة، فجر امس الجمعة، إلى محافظة ذي قار وخاض الوحدة التدريبية الأولى في ملعب الأكاديمية […]

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