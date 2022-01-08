2022/01/08 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،السبت، بالقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم “داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “|القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بتواجده داخل احياء مدينة الفلوجة “.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على “داعشي بارز” بعملية امنية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على “داعشي بارز” بعملية امنية في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).