2022/01/08 | 14:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس النواب، السبت، تقليص مساحة التغطية الإعلامية للجلسة الأولى يوم غد الأحد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2022)، أنها "تُهدي اطيب تحياتها الى الزملاء في المؤسسات الإعلامية كافة وتود إعلامهم انه وبالنظر لكثرة الطلبات التي تلقتها من ممثلي الوسائل الإعلامية للمشاركة في تغطية الجلســـة الافتتاحية للدورة الخامسة للمجلس وبسبب ظروف جائحة كورونا ومحدودية مساحة المركز الصحفي وحفاظاً على سلامة الجميع تقرر تقليص عدد الاعلاميين المشاركين في تغطية الجلسة المقرر عقدها غداً الاحد الموافق ٩-١-٢٠٢٢".

وأضافت أنها "ستقوم ببث الجلسة والاخبار العاجلة الخاصة بها ونشر تقرير مفصل عن مجرياتها"، مبينة أنه "سيتم اعتماد هوية التعريف النافذة لممثل المؤسسة الإعلامية كشرط لدخول مبنى المجلس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يقلص مساحة التغطية الإعلامية للجلسة الأولى يوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يقلص مساحة التغطية الإعلامية للجلسة الأولى يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).