2022/01/08 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط براميل مدفونة تحت الارض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في نينوى

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