الصدر: اليوم لا مكان للمليشيات

2022/01/08 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت، أنه لا مكان للفساد والجميع سيدعم الجيش والقوات الأمنية. وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): إنه "اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الامنية". وفيما يلي نص التغريدة:

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