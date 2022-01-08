حصيلة هجوم الطارمية

2022/01/08 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة 5 جنود نتيجة الاشتباكات المستمرة حتى الان ضمن قضاء الطارمية".وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "تمت اصابة 5 جنود نتيجة الاشتباكات المستمرة حتى الان ضمن قضاء الطارمية".

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