فرّوا خلال توجّههم للحجر الصحي.. الشرطة الهندية تطارد ركاب طائرة ثبتت إصابتهم بكورونا

2022/01/08 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هَرَب ما لا يقل عن 10 ركاب من مطار في مدينة أمريتسار شمال الهند بعدما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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