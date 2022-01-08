فضيحة فساد جديدة في الانبار.. ظهور اسماء مسؤولين في قوائم تعويضات المتضررين

2022/01/08 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كف مسؤول رفيع المستوى في محافظة الانبار، السبت، عن ظهور اسماء للمسؤولين في المحافظة واقاربهم ضمن قوائم تعويضات المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية .وقال المسؤول في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “قوائم اسماء الوجبة الجديدة من تعويضات المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية ضمت اسماء للمسؤولين واقاربهم ممن تضررت منازلهم في حين خلت […]

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