الكشف عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور “أوميكرون”

2022/01/08 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعتبر سلالة أوميكرون، التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، هي جزئيًا دون أعراض أو أعراض خفيفة، لا تتناسب أبد مع حجم الضرر والخطورة التي تسببها.وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أفاد باحثون من ألمانيا أنه حتى المسار الخفيف للمرض يمكن أن يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة.ووفقا لهم، تشمل جملة أمور، كانخفاض حجم […]

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