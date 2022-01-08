2022/01/08 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، ضبط براميل مدفونة تحت الارض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في نينوى.وذكرت الخلية في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت وجود كدس للعتاد مخبأ في قرية السمارية بنينوى”.وأضاف البيان، […]

ظهرت المقالة نينوى..



ضبط براميل مفخخة مدفونة تحت الارض أولاً على ايرث نيوز.

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