إطلاق نار على متظاهرين رفضوا تأبين سليماني والمهندس في ساحة الأحرار

2022/01/08 | 14:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اقتحم مسلحون من حركة عصائب أهل الحق، السبت، ساحة الأحرار وسط مدينة الكوت لإقامة مراسم تأبين لقاسم سليماني وجمال جعفر "المهندس" عند منصة التظاهرات.

وثق مقطع فيديو إطلاق نار على المتظاهرين من قبل عنصر في حركة العصائب

وأظهرت مقاطع مصورة، 8 كانون الثاني/يناير، مسلحين ينتشرون في الساحة التي تعد مركز الاحتجاجات الشعبية في محافظة واسط مع انتشار عناصر من قوات الأمن.

وأثار التحرك حفيظة الناشطين والمتظاهرين الذين اندفعوا إلى الساحة في محاولة لمنع إقامة مراسم التأبين عند منصة الاحتجاجات.

وقال أحد المتظاهرين لـ "الترا عراق"، إنّ "المسلحين رفعوا صور الشبان الشهداء من المتظاهرين لاستبدالها بصور سليماني والمهندس".

وأضاف مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أنّ "مسلحين من حركة العصائب أطلقوا الرصاص الحي من أسلحة رشاشة نحو المتظاهرين الغاضبين".

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من جانبه، وجه النائب عن محافظة واسط سجاد سالم، رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس اللجنة الأمنية العليا وقائد الشرطة.

وقال سالم عبر حسابه في فيسبوك، تعلقًا على مقطع يظهر إطلاق نار من قبل عنصر في حركة العصائب، إنّ "الجميع اليوم أمام اختبار حقيقي".

وأضاف، "هذا المقطع يحمل إدانة كبيرة لسلطة الدولة وهيبتها حيث يظهر بشكل واضح المدعو شاكر البدري عضو عصابة عصائب أهل الحق الإرهابية في مدينة الكوت يطلق النار قبل قليل باتجاه المتظاهرين السلميين وأمام انظار القوات الأمنية".

وشدد سالم بالقول، "إما أن تفرض الدولة هيبتها أو تعلن عجزها أمام عصابة منبوذة رفضها الشعب سياسيًا واجتماعيًا".

بدورهم، أطلق ناشطون وسم "مع واسط ضد العصائب" بهدف مساندة المتظاهرين في ساحة الأحرار، محذرين من انتهاكات قد يرتكبها عناصر الحركة الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

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