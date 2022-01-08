إدارة الشرطة: أحمد صلاح مستمر معنا والاتحاد لم يخاطبنا رسمياً

2022/01/08 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - عماد الركابي أكدت إدارة نادي الشرطة الرياضي، اليوم السبت، أن المدرب المساعد لفريق ناديها بكرة القدم أحمد صلاح مستمر مع الفريق ،ولم يتم تفريغه للمنتخب الوطني.وقال رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي في حديث لمراسل (واع): إن "إدارة النادي لم تتلق أي كتاب رسمي من الاتحاد يبلغها فيه عن التعاقد مع المدرب المساعد لفريق كرة القدم في النادي أحمد صلاح ليكون مدرباً مساعداً في صفوف الجهاز الفني للمنتخب الوطني".وأضاف: "نحن لا نقف بطموح المدرب لكن هناك عقد معه وعلينا فسخ هذا العقد بالتراضي في حال وصلنا الكتاب الرسمي وليس من المنطقي أن يتم إخبارنا عن طريق الإعلام فقط".

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