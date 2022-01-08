ابو مازن يرد على هجوم مشعان الجبوري

2022/01/08 | 14:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو مازن: لسنا في خصومة شخصية مع أحد ولن نلتفت إلى لحن القول ومزامير المناسبات.

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