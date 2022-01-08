اصدار الأمر الاداري الخاص بترقية ضباط قيادة شرطة بغداد - عاجل

2022/01/08 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، اصدار الأمر الاداري الخاص بترقية ضباط قيادة شرطة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي اصدؤ الأمر الاداري الخاص بترقية ضباط قيادة شرطة بغداد جدول كانون الثاني ٢٠٢٢".

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