قرار سترلينج يبعده عن ريال مدريد وبرشلونة

2022/01/08 | 14:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يثق مسؤولو مانشستر سيتي بأن نجم الفريق رحيم سترلينج، سيوقع على عقد جديد للبقاء في ملعب الاتحاد، قبل الصيف المقبل.وينتهي عقد سترلينج بعد 18 شهرًا، وأثيرت التكهنات مؤخرًا بشأن رغبته في الرحيل لإسبانيا للعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مانشستر سيتي يثق في بقاء اللاعب […]

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