"إخراجهم صعب جدا".. تحذير أميركي لكازاخستان بعد دعم روسيا

2022/01/08 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت حذرت واشنطن من تبعات قرار كازاخستان طلب المساعدة العسكرية الروسية للتعامل مع موجة الاحتجاجات، تباحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت مع نظيره الكازاخستاني، قاسم جومرت توكاييف، تدابير "إعادة النظام" في البلاد.

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