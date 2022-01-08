2022/01/08 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إن

قواتها تمكنت من قتل انتحاري بتنظيم

داعش كان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية

أمنية نفذتها شمالي العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تشتبك مع انتحاري وتتمكن من قتله شمالي بغداد (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تشتبك مع انتحاري وتتمكن من قتله شمالي بغداد (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).