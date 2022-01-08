الشرطة المجتمعية توقف علمية ابتزاز لفتاتين في الأنبار والنجف

2022/01/08 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوقفت مفارز قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم السبت، عملية ابتزاز لفتاتين في الأنبار والنجف.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها “اوقفت محاولتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين من محافظتي الأنبار والنجف الأشرف”.وأضاف البيان، أن “الشرطة المجتمعية اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة بعد أن […]

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