شرطة بابل تلقي القبض على مطلوبين اثنين بقضايا مختلفة

2022/01/08 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن القاء القبض على مطلوبين اثنين، احدهم يتعاطى المخدرات شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ان “إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية، مكنت مفارز سيطرة الشهيد المقدم فراس طه ، شمالي المحافظة، من إلقاء القبض على إثنين من المطلوبين للعدالة بقضايا منفصلة”.وأضافت ان “أحد المطلوبين […]

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