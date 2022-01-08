مثنى أمين يعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب

2022/01/08 | 15:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي السابق مثنى أمين، السبت، الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب في جلسة الغد.

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وقال أمين في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس"، (8 كانون الثاني 2022)، "استناداً إلى مبادئ الدستور والديمقراطية التي تستوجب حضور أعضاء المعارضة في جميع اللجان وفي قيادة البرلمان سنترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان العراقي".

وأضاف، "بناء على دعم حزبنا والأمين العام للاتحاد الإسلامي وأعضاء القيادة و استناداً لكفاءتنا وقدرتنا بناء على شهادة الأحزاب السياسية سنرشح انفسنا لهذا المنصب".

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