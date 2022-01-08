2022/01/08 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، استمرار الحوارات مع التيار الصدري، بهدف تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب العراقي.وقال القيادي في الاطار وائل الركابي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحوار والتفاوض مستمر وقائم مع التيار الصدري، بهدف الدخول الى البرلمان العراقي يوم غد الأحد، بكتلة واحدة كبيرة، من أجل حسم ملف تسمية الرئاسات الثلاثة".وأضاف الركابي ان "عدم الوصول الى اتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، حول الدخول بكتلة واحدة للجلسة الاولى، سيدفع الى تأجيل التصويت على رئيس البرلمان الجديدة ونائبيه، كما سيدفع هذا الأمر الى بقاء جلسة البرلمان الاولى مفتوحة دون اي حسم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يؤكد استمرار الحوار مع التيار الصدري: هذا ما سيحدث في الجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يؤكد استمرار الحوار مع التيار الصدري: هذا ما سيحدث في الجلسة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).