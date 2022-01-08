2022/01/08 | 15:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي بالائتلاف: دولة القانون من الكتل الفائزة ولايمكن لأي طرف اقصاءها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/08 | 15:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالائتلاف: دولة القانون من الكتل الفائزة ولايمكن لأي طرف اقصاءها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالائتلاف: دولة القانون من الكتل الفائزة ولايمكن لأي طرف اقصاءها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).